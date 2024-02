Tracé1+ zoekt hulp

REGIO – Tracé1+ zoekt gelijkgestemden die willen meehelpen om actie te voeren. Het samenwerkingsverband wil minder geluidsoverlast en een veiliger verkeerssituatie op de Kanaalweg in Dieren en de Ellecomsedijk in Ellecom.

Door de aanleg van de Traverse Dieren, het verkeersluw maken van de Harderwijkerweg in Dieren en de snelheidsbeperkingen op de Harderwijkerweg in Laag-Soeren en in de richting van Eerbeek wijkt het verkeer meer en meer uit naar de Kanaalweg, aldus Tracé1+. Dat zorgt voor geluidsoverlast en een onveiliger verkeerssituatie. Ze ging afgelopen jaar naar de provincie Gelderland om te vragen om maatregelen. Zo willen de omwonenden dat de maximumsnelheid op de Kanaalweg naar 60 kilometer per uur gaat. Bewoners langs de Ellecomsedijk willen dat er geluidswerende maatregelen worden genomen. Maar Tracé1+ kreeg nul op rekest bij de provincie. Nu bezinnen de belanghebbenden zich op nieuwe acties, zoals het inspreken in een vergadering bij de Provinciale Staten en een demonstratie met spandoeken.

