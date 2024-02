Tonny Kleverwalbenoemd tot erelid van BBL

LEUVENHEIM – Bij zijn afscheid van Buurtbusvereniging Brummen Leuvenheim (BBL) is Tonny Kleverwal benoemd tot erelid van de vereniging. Hij heeft sinds de oprichting van de vereniging, ruim zeventien jaar geleden, de rol van coördinator vervuld.

Voorzitter Rein Put memoreerde de inzet en betrokkenheid van Kleverwal voor de BBL. Wekelijks ontvingen de chauffeurs het inzetschema. Hier vielen, soms op het laatste moment, regelmatig gaten door ziekte of andere urgente zaken. Het lukte Tonny Kleverwal bijna altijd om deze open diensten alsnog in te vullen, zodat de buurtbus kon blijven rijden. Een belletje naar een vervangende chauffeur was vaak voldoende. “De onderlinge verstandhouding tussen hem en de vrijwilligers was dan ook bijzonder goed. Men respecteerde hem!”, aldus Put. Ook tijdens de wandeltochten die Kleverwal graag maakt, kwamen dit soort onverwachte wijzigingen natuurlijk voor. Maar dat was geen probleem, hij had altijd telefoon en chauffeurslijst op zak en hij regelde ter plekke een invaller.

Als waardering voor zijn werk als coördinator is Tonny Kleverwal door voorzitter Put benoemd tot erelid van de BBL. Hij ontving de bijbehorende insigne en (ingelijst) het eerste inzetrooster dat hij 17 jaar geleden heeft gemaakt. Uiteraard kon ook een bos bloemen voor zijn echtgenote niet ontbreken.

Jaap Wijgman gaat de functie van coördinator overnemen.

Tonny Kleverwal en zijn vrouw, met rechts BBL-voorzitter Rein Put