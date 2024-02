Tijdelijke opvang statushouders op terrein Michaelshoeve, mogelijk AZC in de toekomst

BRUMMEN – De gemeente Brummen gaat tijdelijk de aan de gemeente toegewezen statushouders huisvesten in een paviljoen op het terrein van landgoed de Michaelshoeve in Brummen. De gemeente huurt het pand voor een periode van twee jaar van de eigenaar. Ook is de eigenaar in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over verkoop van het terrein. Dit met de intentie om hier op termijn voor een langere periode 300 tot 350 vluchtelingen op te vangen.Het gaat dan om personen waarvoor de procedure nog loopt. Over beide ontwikkelingen worden aanwonenden en andere belangstellenden eind deze week via een informatieavond bijgepraat.

Burgemeester Alex van Hedel en wethouder Ingrid Timmer belden, voordat het nieuws woensdag bekend werd, bij aanwonenden van Landgoed de Michaelshoeve aan om ze persoonlijk op de hoogte te stellen van de plannen. “We vinden het belangrijk om eerlijk en transparant te zijn”, legt wethouder Timmer uit.

“Er is in Nederland dringende noodzaak tot nieuwe opvangplekken voor mensen die hun land ontvlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking,” laat burgemeester Alex van Hedel weten. “Dat we deze uitdaging met elkaar moeten oppakken, is voor de gemeente Brummen al langer helder. Niet voor niets nam de gemeenteraad in mei 2022 unaniem een motie aan waarbij het college opdracht kreeg alles op alles te zetten om als gemeente een substantiële bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen. En de recent aangenomen Spreidingswet onderstreept dit alleen nog maar,” aldus de Brummense burgervader.

Op de doorstroomlocatie die de afgelopen tijd klaar gemaakt is voor huisvesting worden 35 statushouders opgevangen. Dit zijn mensen die in afwachting zijn van een eigen woning in de gemeente Brummen.

“Een aannemersbedrijf gaat aan de slag om het paviljoen klaar te maken voor bewoning. De eerste 7 statushouders worden hier in februari ondergebracht. Vanaf maart gaat het om een groep van in totaal ongeveer 35 personen”, aldus Timmer. De wethouder benadrukt dat het Rijk de kosten voor het realiseren van de tijdelijke doorstroomlocatie betaalt.

Gesprekken

Het COA heeft in Nederland een wettelijke taak in de opvang en het zoeken van geschikte locaties. De druk is groot in heel Nederland. Het COA is in gesprek geraakt met de eigenaar van de Michaelshoeve over de mogelijk aankoop van het Landgoed. De gemeente Brummen is hierover geïnformeerd. Rolf Wolbers van het COA laat weten in gesprek te zijn en dat die gesprekken de komende weken worden voortgezet. “We hebben de intentie zorgvuldig, maar ook snel te werk te gaan.” Als er een akkoord wordt bereikt over de verkoop dan is het COA voornemens om zo’n 300 tot 350 personen op te vangen in het AZC. “We hebben het dan over een volwaardig AZC met een medische dienst en 24/7 beveiliging.”

Woningbouwopgave

Wethouder Ingrid Timmer benadrukt dat de gemeente Brummen hard bezig is met het realiseren van woningen voor uiteenlopende doelgroepen. “Dat blijven we doen, want de nood is hoog. Binnen deze forse opgave vervullen we ook onze taakstelling voor een groep nieuwe inwoners, de statushouders, zoals we dat al jaren doen. Juist door deze tijdelijke doorstroomlocatie te realiseren ontstaat er ruimte om blijvend werk te maken van woningbouw voor uiteenlopende doelgroepen. Van jongeren, tot senioren, van gezinnen tot nieuwe inwoners.”

Informatiebijeenkomsten

Donderdag 15 februari wordt er een informatiebijeenkomst gehouden voor bewoners die in de directe omgeving van de Michaelshoeve wonen. Zij hebben al een uitnodigingsbrief ontvangen. Doel van de bijeenkomst is om hen bij te praten over de ontwikkelingen, te informeren over de plannen en vragen te beantwoorden. Vertegenwoordigers van de gemeente en COA zijn hierbij aanwezig.

Ook is er een algemene informatiebijeenkomst voor belangstellende inwoners en maatschappelijke partners. Deze is op vrijdag 16 februari van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Brummen. Vanaf 19.15 uur gaan de deuren open en staat de koffie klaar. Aanmelden kan door te mailen naar bijeenkomsten@brummen.nl. Of bel (0575) 568233.

