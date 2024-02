Tien over Rood toernooi bij Loenermark

LOENEN – Van dinsdag 13 tot met vrijdag 16 februari wordt weer het jaarlijkse Tien over Rood toernooit gespeeld bij vv Loenermark. Leden, donateurs en sponsoren kunnen meedoen voor 5 euro per ronde. Opgave is mogelijk via vvloenermark.nl. Elke avond wordt er een lekker hapje geserveerd bij het drankje en elke avond wordt afgesloten met een verloting. Iedereen is welkom om de spelers aan te moedigen. De kantine opent dagelijks om 19.00 uur, de wedstrijden beginnen om 19.30 uur. De finale wordt op vrijdag gespeeld en begint een half uur eerder.