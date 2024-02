Thea van den Heuij viert 100e verjaardag

VELP – Mevrouw Thea van den Heuij uit Velp vierde zaterdag 27 januari haar 100e verjaardag. Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden bracht haar een bezoek.

Theodora Elisabeth Maria van den Heuij-Wansink is geboren op 27 januari 1924 in Arnhem. Thea groeide samen met drie broers en twee zussen op in Arnhem. Ze heeft de Mulo gedaan en een opleiding als stenotypist. Ze heeft onder andere gewerkt bij een oogarts, de Arnhemse Verzekerings Maatschappij en later ook nog bij bruidsmodezaak Assepoester.

Thea was getrouwd met Theo, wat later bij hun kinderen en kleinkinderen grote hilariteit met zich meebracht, want samen waren ze dus ‘Theo en Thea’, net als het roemruchte duo uit de jaren 80. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren: vijf jongens en één meisje. Ook zijn er tien kleinkinderen en inmiddels negen achterkleinkinderen.

Thea heeft altijd veel plezier gehad in het zingen in diverse (kerk)koren, wandelen, autorijden, yoga – wat ze tot haar 90e heeft gedaan – en werken voor de Zonnebloem. Zingen doet ze nog steeds en veel. Tot haar 96ste woonde Thea zelfstandig en nu sinds een aantal jaren met veel plezier in ’t Jagthuis in Velp. Haar gezondheid is goed, maar haar geheugen laat haar helaas wat in de steek.

Foto: Theo Jansen