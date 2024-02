TED-talk in Brummense bibliotheek

BRUMMEN – Op woensdagavond 14 februari is er voor de vierde keer een inspiratieavond door mensen uit de gemeente Brummen. Tijdens deze TED-talk in de bibliotheek in Brummen vertellen enthousiaste sprekers over hun passie. Dat kan een beroep of hobby zijn.

Laurens Hoevenaren neemt bezoekers mee op ontdekkingsreis in de tuin van Klein Knoevenoord, die hij samen met zijn partner Frank van Noppen onderhoudt. Een ontdekkingsreis ook in zijn poëzie, die op dezelfde principes stoelt als tuinieren. Bas Oteman houdt een inspiratiepraatje over vlinders, waarnemingen en de betekenis daarvan. Ronald Zijlstra neemt bezoekers mee in zijn passie en zoektocht naar mooie voorbeelden van natuurlijk wonen in Schotland, Frankrijk en Denemarken naar ontwikkelingen veel dichterbij huis in Nederland. Bewoners nemen steeds vaker samen het initiatief in het realiseren van betaalbare duurzame woningen, die gemaakt zijn van natuurlijke materialen zoals hout en stro, maar ook rekening houden met elkaar en de omgeving. Nicolien Peet is al van kleins af aan natuurliefhebber en is veel buiten te vinden. Daarnaast houdt ze van zwemmen en is daarvoor paar keer per week in het zwembad. Een goed jaar geleden besloot ze, geïnspireerd door Maarten van der Weijden, om beide passies te combineren en te starten met openwaterzwemmen. Er ging een heel nieuwe wereld open, ze vertelt er graag over.

Aanvang van deze avond is 20.00 uur. Aanmelden kan via de agenda op bijdebieb.nl.