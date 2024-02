Teake van Bilzem wint Oelebouletoernooi

DIEREN – Teake van Bilzem heeft het Oelebouletoernooi van jeu de boules-club Boul’Animo in Dieren gewonnen. Dat vond plaats op zaterdag 10 februari.

Het Oelebouletoernooi staat normaal gesproken in januari op de jeu de boules-kalender, maar in deze periode is de agenda overvol. Met twee teams in de nationale competitie en zes bij de wintercompetitie van het district is het voor de club een drukke tijd.

Bij dit Oelebouletoernooi krijgen de deelnemers elke ronde een maat en twee tegenstanders bij loting toegewezen. Vele spannende partijen werden gespeeld, waarbij ook de nodige verrassende uitslagen te noteren waren. Na vijf ronden werd de eindstand opgemaakt. Enkel Mandy Nootenboom en Teake van Bilzem waren ongeslagen gebleven. Op puntensaldo ging de overwinning naar Teake. Ria den Hertog, Bart Kouvelt, Frans Schoenaker en John Bonenberg bezetten met vier gewonnen partijen de overige ereplaatsen.