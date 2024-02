Te Gek gespot door talentenshow

BRUMMEN – Vrouwenkoor Te Gek is via hun website gespot en benaderd door een medewerkster van het RTL-programma Holland’s Got Talent. De medewerkster liet weten de outfits van de dames ‘prachtig’ te vinden. Ze wilde graag eens bellen over een mogelijke deelname. Het koor werd enthousiast, maar in goed overleg met dirigent ladyspeaker Anja Luyt en begeleider Koos van Raaij is besloten, dat dit voorlopig nog een iets te grote stap is. Wel is afgesproken met medewerkster van RTL, dat alle opties nog open zijn voor komende jaren.

Te Gek heeft dertig leden en gaat naar eigen zeggen als een speer. Dit jaar heeft het koor er al twee optredens opzitten. Er zijn acht aanvragen voor nieuwe optredens, waarvan er al vijf vaststaan. Nieuwe koorleden zijn nog welkom, liefst alten. Informatie is te verkrijgen bij Diny van Engeland, 06-51246109.

tegek-koor.nl