Taizéviering in Ontmoetingskerk Dieren

DIEREN – Op zondag 25 februari vanaf 19.30 uur is er een Taizé-viering in de Ontmoetingskerk in Dieren. De viering volgt het stramien zoals het ook in de communiteit van Taizé gevolgd wordt. De liederen zijn kort en worden een aantal keer herhaald zoals een mantra. Er is begeleiding van piano en viool. Bezoekers kunnen lekker op een kleed zitten of een meditatiebankje pakken; maar er zijn ook stoelen. Het centrale deel is een stilte van 10 minuten. Naast het zingen is er gelegenheid voor gebed en om een kaarsje aan te steken.