Straatnamen voor IJssel District, de nieuwe woonwijk in Velp

VELP – Het college van de gemeente Rheden heeft voorstellen gedaan voor de benaming van de zeven straten die in de nieuwe woonwijk IJssel District in Velp komen. Deze wijk zal worden gebouwd op het terrein van het voormalig ziekenhuis Rijnstate Velp aan de President Kennedylaan.

Dit jaar moet nog worden begonnen met de bouw van een nieuwe, moderne en duurzame wijk met circa achthonderd woningen en dus ook straten. Deze zeven nieuwe straten moeten een naam krijgen. De voorgestelde namen zijn: Zuster Vuurensstraat, Zuster Kwerreveldstraat, Zuster Harteveltstraat, Dokter Scherpenhuysenstraat, Dokter Pantekoekstraat, Dr. Aletta Jacobsstraat, Zuster van Zwolstraat.

Het college stelt de raad voor vijf straten te vernoemen naar vrouwen en twee naar mannen. Dit komt tegemoet aan het verzoek van de raad om meer vrouwennamen toe te kennen. Daarom is onder andere gezocht naar toepasselijke vrouwennamen zoals voormalige medewerksters van het Ziekenhuis Rijnstate Velp. Daarvoor is navraag gedaan bij de Oudheidkundig Kring Rheden-Rozendaal en het Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Verder is er gebruikgemaakt van een namenlijst die een raadslid enige tijd geleden samengesteld heeft.

Daarnaast is het college van mening dat de naam van de bekende Dr. Aletta Jacobs hier niet mag ontbreken. Aletta Jacobs is de eerste vrouw in Nederland die officieel werd toegelaten tot de universiteit. Ook is ze de eerste vrouw die arts werd en de eerste vrouw die promoveerde. In Nederland is ze bekend als boegbeeld van de eerste feministische golf en vanwege haar strijd voor vrouwenkiesrecht.

De planning is dat het voorstel over de straatnamen aan de orde komt in de voorbereidende vergadering van de raad op dinsdag 12 maart en dat raad in de vergadering van dinsdag 26 maart hierover een besluit neemt. Wie in wil spreken over dit onderwerp op 12 maart, kan zich melden bij de griffie via griffie@rheden.nl. De vergaderingen zijn online te volgen via rheden.nl.