DIEREN – Ook deze maand houden de Ambassade van Vrede, afdeling Dieren/ Ellecom en de Werkgroep Stiltekring Dieren een stiltekring en wel op zondag 18 februari op het Stationsplein in Dieren. Er wordt stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne en bij de oorlogen wereldwijd. Aanvang is 14.00 uur.