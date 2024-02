Stenen kraken en schatten zoeken

VELP – Kinderen van 7 tot en met 12 jaar kunnen woensdag 14 februari komen schatzoeken in het Gelders Geologisch Museum in Velp. Ze breken steentjes met behulp van kraakapparaten. Zo kunnen ze in het binnenste van de stenen mooie stukken mineraal bij elkaar zoeken. Het is altijd een verrassing wat er gevonden wordt. De kinderen krijgen uitleg over hun vondsten en kunnen ze met de microscoop bekijken. Alle vondsten mogen mee naar huis.

Deze activiteit duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelden kan alleen via 026-3642996 tijdens openingstijden, van dinsdag tot en met zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. De groep is maximaal 16 personen.

geologischmuseum.nl