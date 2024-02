Statiegeld helpt kansarme kinderen in India

DIEREN/ DOESBURG – Bij Albert Heijn in Doesburg wordt al sinds 2010 geld ingezameld voor Stichting SARI. Sinds dit jaar is het ook bij Albert Heijn in Dieren mogelijk geld te doneren voor kansarme kinderen in India.

In de Indiase stad Chennai woont het jonge echtpaar Uma en Muthuram met hun dochtertje Abani. Uma is afgestudeerd aan de universiteit en daarna gepromoveerd op het onderwerp grondmanagement. Muthuram is een gediplomeerde boekhouder. Ze kennen elkaar al van de lagere school. Uma heeft zich al vanaf jonge leeftijd ingezet voor de hulp aan straatkinderen. Toen ze klaar was met haar studie, heeft ze niet gekozen voor een mooie baan met een goed salaris. Ze heeft toen samen met een aantal studievrienden de lokale stichting Suyam opgericht. Deze stichting ondersteunt kansloze medemensen en vooral kinderen. Muthuram werd steeds meer bij deze activiteiten betrokken. Op het laatst heeft hij zijn baan opgezegd om zich ook volledig voor de stichting Suyam in te zetten. Nu zijn ze sinds jaren getrouwd en hebben samen een dochtertje, genaamd Abani en een geadopteerd zoontje Muttu. De stichting Suyam heeft momenteel twee scholen voor kinderen van 4 tot 16 jaar.

Naar de school in de stad Chennai gaan meer dan honderd kinderen uit de omliggende krottenwijken. De overige ruimte wordt ingenomen door een vijftiental kinderen die ze daar opvangen. Deze kinderen zouden anders tussen wal en schip terecht zijn gekomen. Het zijn weeskinderen, kinderen waarvan de ouders verdwenen zijn.

Dan is er ook nog de Siragu-school aan de rand van Chennai. Hier ontvangen meer dan vijfhonderd straatkinderen onderwijs. Zo’n honderd van deze kinderen hebben geen ouders meer, zijn in de steek gelaten of hebben door andere omstandigheden geen thuis.

De stichting SARI uit Ellecom ondersteunt Uma en Muthuram en hun stichting Suyam. Onderwijs is van cruciaal belang voor deze kinderen. Hierdoor krijgen ze de kans om aan de armoede spiraal te ontsnappen door een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Zo kunnen ze later zelf in hun onderhoud voorzien in plaats van te moeten bedelen.

Stichting SARI ondersteunt deze kinderen in de dagelijkse kosten. Alle kosten voor een hostelkind samen bedragen 20 euro per maand. Hiervan kan voeding, kleding, huisvesting, medische zorg, onderwijs, etc betaald worden. Stichting SARI biedt ook de mogelijkheid om een hostelkind financieel te adopteren.

stichtingsari.com