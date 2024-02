Start to Run bij AV Gelre in Dieren

DIEREN – Iedereen die wil leren hardlopen, kan op zaterdag 2 maart van start bij Atletiekvereniging Gelre in Dieren. Om 11.00 uur begint daar de eerste bijeenkomst van Start2Run.

Deelnemers krijgen een uitgekiend programma en leren de juiste technieken van enthousiaste, professionele en ervaren begeleiders. Er wordt acht weken lang elke zaterdagmorgen om 11.00 uur en woensdagavond om 19.00 uur getraind bij AV Gelre aan de Kolonieweg in Dieren. Naast baan- en bostrainingen en theoretische ondersteuning krijgen deelnemers een startpakket, bestaande uit het Runners World Magazine en audiocoaching via een app.Inschrijven voor Start2Run kan via str-dieren@hotmail.com.

Wie na deze cursus de smaak van het hardlopen te pakken heeft, is uiteraard welkom bij de club. Er wordt ook dan gezorgd voor begeleiding.

Ook mensen die al wel kunnen hardlopen, maar nog op zoek zijn naar een passende club, zijn welkom bij AV Gelre. De eerste vie trainingen zijn gratis en vrijblijvend. De Dierense atletiekvereniging geeft training op verschillende niveaus, zowel duurtrainingen in het bos als techniektrainingen op de baan.

avgelre.nl

info@avgelre.nl