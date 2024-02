Spreidingswet van kracht

REGIO – Vanaf 1 februari is de spreidingswet ingegaan. Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken voor vluchtelingen en een evenwichtiger verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. Er is vastgesteld hoeveel plekken er in totaal de komende twee jaar nodig zijn. Vervolgens is er een verdeling is gemaakt op basis van het inwoneraantal en de sociaaleconomische score van een gemeente.

De spreidingswet betekent dat de gemeente Doesburg de komende twee jaar 51 asielzoekers moet opvangen. De gemeente Brummen moet plek bieden aan 119 mensen en de gemeente Rheden moet 215 asielzoekers een thuis bieden, de gemeente Bronckhorst 221. Ook kleine gemeenten, zoals bijvoorbeeld Rozendaal, moeten volgens de nieuwe spreidingswet een bijdrage leveren aan het onderdak. Rozendaal moet 14 asielzoekers opvangen.

Reeds bestaande opvangplekken – of die binnen 12 maanden beschikbaar komen – van meer dan honderd plekken en langer dan vijf jaar tellen, als gemeenten dat willen, mee bij de invulling van de eigen provinciale opgave.