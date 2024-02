Sporten en koken voor kinderen

RHEDEN – Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op woensdag 14 februari meedoen aan 2Befit & Food Kids. Onder leiding van een personal trainer volgens de kinderen een sportparcours. In de pauze maken ze met een kinderkookcoach van Kookjes ‘bliksemsnelle bites’, lekkere minihapjes die energie geven voor een tweede rondje sporten. Deze activiteit duurt van 14.30 tot 16.00 uur en wordt gehouden bij korfbalvereniging Rheko in Rheden. Deelname kost 3 euro, dat wordt geschonken aan het goede doel, het Jeugdeducatiefonds. Aanmelden kan via info@kookjes.nl onder vermelding van naam en leeftijd van de deelnemers.