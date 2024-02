Speuren naar Sporen met IVN

LAAG SOEREN – IVN Oost-Veluwezoom verzorgt op zondag 11 februari een excursie met gids. In de bossen tussen Dieren en Laag Soeren leven vele dieren. Misschien komen de wandelaars ze tegen, maar hun sporen zijn zeker te vinden. De gidsen van IVN Oost-Veluwezoom leren de deelnemers waaraan zij de sporen van bijvoorbeeld zwijnen, dassen, herten, vossen en vogels kunnen herkennen. Ook voor kinderen is dit ‘een leuke en leerzame excursie’, die ongeveer twee uur zal duren. De excursie start om 13.00 uur bij de Priesnitzhoeve aan de Priesnitzlaan 23 te Laag Soeren en duurt ongeveer twee uur. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

