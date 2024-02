Speelgoedmuseum Doesburg breidt uit

DOESBURG – Het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum (OVSM) in Doesburg heeft uitgebreid. Dat betekent een nieuwe ingang, meer historisch speelgoed én meer ruimte voor kinderen van alle leeftijden om te spelen. O ja, en het museum aan de Gildehof zoekt ook nog nieuwe vrijwilligers.

Ze zitten met zijn vijven bij elkaar in een hoek van het museum op deze donderdagmiddag: Luciën te Brake is verantwoordelijk voor het oude speelgoed, René de Bruijn is van de creativiteit, Arthur Balduk en Kees Ooijevaar zitten in het bestuur en Wouter Koop zwaait de scepter over het openbaar vervoer-gedeelte in het museum. “We krijgen allemaal een adrenalinekick van het werken in en aan het museum”, verklaart een van de mannen. “Het is mooi om mensen in aanraking te brengen met vergeten speelgoed. Er komen hier ook veel grootouders met hun kleinkinderen om te laten zien waar ze vroeger mee speelden.”

Het museum verhuisde in de zomer van 2021 van Doetinchem naar Doesburg. En dat was een goede keuze, zo bleek. De bezoekersaantallen namen toe. En nu kan het museum dus zelfs uitbreiden. Waar eerst een winkeltje met curiosa zat, zit nu de ingang van het OVSM. Een ouderwetse speelgoedwinkel met speelgoed uit vroeger tijden die zich al in het museum bevond, is drie keer zo groot geworden. Een kolfje naar de hand van Luciën te Brake, die het nodige speelgoed vanuit een opslagplaats kon overbrengen naar het museum.

Meccano

In de ruimte waar de mannen zitten, valt een reuzenrad op van meccano. Die hebben de mannen onlangs opgehaald in Amsterdam. Hij was van een man die naar een verzorgingshuis moest. Hij had jaren gebouwd aan het rad – dat ook licht geeft en beweegt – en wilde dat het op een goede plek terechtkwam.

De komende tijd zal het museum nog een paar dingen veranderen. Er was al een plek voor kleine kinderen om te spelen, maar nu komt er een grotere ruimte waar ook grotere kinderen kunnen spelen met constructiespeelgoed zoals meccano, knex, lego, kapla … “Spelend bouwen noemen we dat”, zegt Ooijevaar.

Vrijwilligers

Het is mooi om vrijwilliger te zijn bij het OVSM, daarover zijn de mannen het eens. “Het geeft voldoening om samen iets te maken waar anderen van genieten. Dat is het mooiste wat er is. Verder hebben we mooie gesprekken en kunnen we iets van de geschiedenis doorgeven.”

Het museum is ook nog op zoek naar meer vrijwilligers, zegt de bestuursvoorzitter. Zo zijn er gastheren en gastvrouwen nodig die achter de balie willen staan en eventueel meelopen met bezoekers. Verder heeft het museum een archivaris die nog wel wat hulp kan gebruiken. “En we zoeken ook nog mensen die handig zijn. Klusjesmensen”, vult een van de anderen aan. Maar eigenlijk is iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het museum welkom. “En werktijden gaan in overleg. Je kunt een keer per week bijvoorbeeld gastheer of gastvrouw zijn of een keer in de twee weken. We kijken gewoon naar wat mensen willen.”

Het OVSM is te bezoeken met een Museumkaart. Het museum is te vinden in de binnenstad aan de Meipoortstraat 39 d (in het Gildehofje) en is geopend van dinsdag tot en met zondag.

Foto: Linda Stelma

ovspeelgoedmuseum.nl

Van links naar rechts: Luciën te Brake (speelgoed), René de Bruijn (creativiteit), Arthur Balduk (bestuurslid), Kees Ooijevaar (voorzitter), Wouter Koop (openbaar vervoer).