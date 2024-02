Snuffelen tussen de muziek

DIEREN – In een tijd waarin streamingdiensten dagelijks worden gebruikt, zijn er ook nog genoeg liefhebbers te vinden die hun muziek het liefst horen vanaf elpee of cd. Deze mensen kwamen zaterdag 24 februari aan hun trekken tijdens een gezellige muziekmarkt in Theothorne in Dieren. Verkopers met heel divers assortiment boden hier hun geluidsdragers aan, van klassiek tot metal en van kinderliedjes tot koormuziek. De band Bluessem zorgde voor fijne muziek. Ook de organiserende buurtvereniging De Overweg stond er voor de verkoop. De opbrengst van de beurs is bestemd voor de bouw van een praalwagen voor de optocht tijdens het Spankerens Oranjefeest in juni.

Foto: Aart van Raalte