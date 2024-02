Sneeuwklokjesdag in Rozendaal

ROZENDAAL – Woensdag 7 februari is er in Rozendaal een sneeuwklokjesdag gehouden. Er zijn duizend biologische sneeuwklokjes in het openbaar groen geplant door kinderen uit Rozendaal en Velp.

Deze dag werd georganiseerd door de werkgroep biodiversiteit van Duurzaam Rozendaal, in samenwerking met de gemeente. De Dorpsschool was zo gastvrij om de groep kinderen en werkgroepleden te ontvangen na schooltijd.

Kinderburgemeester Liselore Wentink van de gemeente Rozendaal heeft de sneeuwklokjesdag officieel geopend, waarna muzikale verhalenverteller Ron Vernout de kinderen over het sneeuwmeisje heeft verteld dat smolt in de lente. Samen hebben ze liedjes over sneeuwklokjes gezongen.

Daarna zijn groepjes kinderen met begeleiders door Rozendaal getrokken om ieder op een eigen locatie sneeuwklokjes te planten.

Sneeuwklokjes breiden zich snel uit als ze op een geschikte plaats staan. In ideale omstandigheden wordt een bol na een jaar drie bollen, na twee jaar negen bollen en na drie jaar kunnen ze weer gedeeld worden en ergens anders uitgeplant worden. Binnen een paar jaar staat Rozendaal vol met sneeuwklokjes.

Foto: Koen Bierbooms