Scouting Dieren viert vijftigste verjaardag met reünie

DIEREN – Een halve eeuw van avonturen, vriendschappen en onvergetelijke momenten. Dit jaar viert Scouting Dieren haar vijftigjarig jubileum en om deze mijlpaal te vieren, wordt op 23 maart een grote reünie gehouden, waarvoor alle oud-leden, huidige leden van 18 jaar en ouder, leiding en vrijwilligers worden uitgenodigd. “Laten we terugkijken op een halve eeuw aan avonturen en vriendschappen.”

Scouting Dieren, opgericht op 4 januari 1973, ontstond uit een samensmelting van de Bambea Padvindsters, de Isala II Zeeverkenners en de Thunar. De Bambea Padvindsters, voorheen bekend als de Koningin Beatrixgroep, vond haar oorsprong naast het Kraaienbos in Spankeren. De Thunar, opgericht door Hopman Oskamp, bevond zich oorspronkelijk op de Havelaarstuin bij Ellecom, waar de Katholieke Verkenners ook opkomst hielden. In 1948 werd de Isala Zeeverkenners opgericht, dat door de jaren heen verschillende clubhuizen heeft gehad, waaronder de huidige Keienheuvel.

Saamhorigheid

Door de decennia heen hebben diverse veranderingen en activiteiten de geschiedenis van Scouting Dieren gevormd. Zo waren er gezamenlijke kampen in Burgdörf, playbackshows op De Geitenberg, de introductie van de bevers in 1989 en de dolfijnen in 2000, gezamenlijke opkomsten rond het Callunaplein en de samenvoeging van Isala II welpen en Bambea kabouters tot Esta’s in 1992. “De geschiedenis van Scouting Dieren wordt gekenmerkt door samenhorigheid en voortdurende evolutie, waardoor het een waardevol hoofdstuk vormt binnen de gemeente Rheden”, aldus de vereniging.

Reünie

Op zaterdag 23 maart staat een gezellige reünie op de agenda, waarbij herinneringen aan de afgelopen vijftig jaar worden opgehaald. Dit feest vindt plaats bij de Veluwse Poort in Dieren. Iedereen die ooit deel heeft uitgemaakt van de ‘Scouting Dieren-familie’ kan zich aanmelden via scoutingdieren.nl.

Daarnaast doet Scouting Dieren een oproep aan iedereen om foto’s en andere herinneringen te delen voor een presentatie deze avond. Deze kunnen worden ingezonden naar reunie@scoutingdieren.nl.

Scouting zomerkamp, rond 1970