Samenzang rond Huub Oosterhuis

DOESBURG – Op 9 april vorig jaar overleed dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Huub Oosterhuis was niet alleen dichter, maar schreef ook veel kerkliederen, vaak met een heel eigen en eigentijdse spiritualiteit. Zijn werk staat centraal in een samenzang, die op donderdag 22 februari wordt georganiseerd door de Remonstrantse gemeente Doesburg en Podium Doesburg. Er is een samenzang en er worden gedichten voorgelezen onder de noemer ‘Woorden, liederen en gedachten over toekomst en vrede’. Iedereen kan komen luisteren en meezingen. De presentatie van deze bijeenkomst is in handen van Marga Vos-Wiegand en de muziek wordt verzorgd door organist Broer de Boer. Het programma begint om 20.00 uur en vindt plaats bij Podium Doesburg. De entree kost 15 euro.

Foto: Ekklesia Amsterdam