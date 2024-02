Ronknallies en Drikusgangers vieren Carnaval

VELP – Afgelopen – Vrijdag 9 februari was het groot feest in sporthal De Dumpel in Velp: de Roncallischool (Ronknallies) en de Fredericusschool (Drikusgangers) vierden gezamenlijk het carnavalsfeest. Ruim 400 kinderen kwamen verkleed naar de feestlocatie om daar met de prinsesparen Charly & Isa en Diede & Evi dit zotte feest te beleven. De ochtend bestond uit het opvoeren van allerlei leuke acts en natuurlijk mocht een grote polonaise niet ontbreken. Jeugdprinses Kiki van de Narrenkap kwam, samen met Prins Lex en Prinses Gaby en vele narren en narrinnen, ook nog langs en vierde het feest met de scholen mee om vervolgens samen met alle kinderen, juffen, meesters en ouders in een grote optocht richting school te lopen. Daar ging het feest nog even verder.

Foto: Roncallischool