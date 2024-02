Rondje Oud Loenen met Stichting Historie

LOENEN – Op veler verzoek houdt de Stichting Historie Loenen weer een gezellige fotomiddag in De Bruisbeek in Loenen. Bestuurslid Henk Slief heeft weer een flinke serie oude foto’s en prentkaarten samen gesteld. Op zondag 18 februari is de zaal van het ontmoetingscentrum geopend van 13.00 tot 17.00 uur om de serie te bekijken die als titel kreeg ‘Een rondje Loenen’. Het geeft vele fraaie herinneringen aan Loenen in vroeger tijden.

Het publiek, dat de foto’s te zien krijgt op een groot televisiescherm, mag van Slief graag meepraten. Graag willen hij en Adriaan Klomp weten welke personen er op de oude foto’s staan en welk Loenens plekje ze tonen. Iedereen, en vooral oud-Loenenaren, zijn van harte welkom om mee te doen. De entreekosten zijn 2 euro.

Graag wil Historie Loenen weten wie deze mannen zijn die de muziektent in 1928 in Loenen gaan bouwen