Rondje Oeken met het IVN

OEKEN – Op zondag 18 februari houden de gidsen van IVN Eerbeek e.o. een excursie rondom Oeken. Buiten de natuur die op dat moment te zien is en die uitgebreid aan de orde komt, worden tijdens de wandeling diverse geologische kenmerken toegelicht en wordt er ook nog een stukje cultuur en historie besproken. Bijvoorbeeld dat de gemeente Brummen in de middeleeuwen nog uit acht marken bestond en waar de naam Oeken vandaan komt. Vooraf opgeven is niet nodig. Trek waterdicht schoeisel aan. De start is bij de Voorsterweg 125. De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Een gift als blijk van waardering is welkom.