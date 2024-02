Rondje Oeken in het zonnetje

BRUMMEN – In het laatste weekend van januari staat traditiegetrouw het Rondje Oeken op het programma en dus werd het nieuwe jaar ook op zondag 28 januari sportief begonnen. Een recordaantal deelnemers verscheen aan de start bij de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Deelnemers konden kiezen om een rondje van 5 of 10 kilometer te rennen. Ook vele fanatieke kinderen stonden de popelen om de Kids Run van 1 kilometer te rennen. De weersomstandigheden waren voor de lopers perfect. En ook voor de toeschouwers was het genieten geblazen in het zonnetje. Na een heerlijk rondje door het buitengebied kwamen de lopers onder luid gejuich van de toeschouwers weer over de finish bij de Vroolijke Frans.

Foto: Henny Versteeg

