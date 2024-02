Rhedense boeren willen minder regels

DE STEEG – Om de agrarische sector te verduurzamen is het noodzakelijk om onnodige en dubbele regelgeving te verminderen. Dat was de conclusie van een bijeenkomst in De Steeg van agrariërs uit Rheden en politici van de VVD.

Op maandagmiddag 12 februari kwamen agrariërs uit Rheden op uitnodiging van de VVD Rheden bijeen op de Vakantieboerderij in De Steeg. Doel was om samen met vertegenwoordigers van de Tweede Kamerfractie en Provinciale Statenfractie van de VVD in gesprek te gaan. Tijdens dit overleg waren onder andere Tweede Kamerlid Thom van Campen en Provinciale Statenlid René Westra aanwezig.

Het doel van de bijeenkomst was om de uitdagingen waar agrarische ondernemers in Rheden voor staan te bespreken en te kijken hoe de gemeente Rheden en de VVD-fractie in het bijzonder kunnen inspelen op toekomstgerichte oplossingen. “Het gesprek bood een vruchtbare gelegenheid om gezamenlijk naar de toekomst te kijken en te luisteren naar de behoeften van de agrariërs uit Rheden”, aldus de VVD.

Er werd benadrukt dat de provincie een cruciale rol speelt in het stroomlijnen van processen en het versnellen van besluitvorming over ‘stikstofoplossingen’. Het is essentieel dat verzoeken van agrariërs niet te lang op zich laten wachten door bureaucratie. De VVD Rheden laat weten de bijdrage die de landbouw levert aan het beheer van het buitengebied te zien en achter de agrarische gemeenschap te staan.