Retrospectief: Westfaals orgel in oude Loenense kerk

Een kostbaar bezit van de oude Protestantse Kerk in Loenen is het 370-jarige orgel dat nog een subliem geluid ten beste geeft wanneer de organist de toetsen en pedalen bespeelt. Dankzij het enorme werk dat de Kerkenraad enige jaren geleden bij de restauratie verzette, is het oude Duitse orgel behouden gebleven. Het orgel komt uit Duisburg en moet vroeger dienst hebben gedaan in een grote ruimte, want het volume dat het orgel voort kan brengen is voldoende voor een veel grotere kerk dan de Loenense.

Orgelbouwers exporteerden in de zeventiende eeuw veel orgels naar alle delen van Europa. Dit orgel kan gebouwd zijn tussen 1645 en 1690.

Het orgel bevat nog grotendeels originele onderdelen, zoals een uniek eikenhouten kast en een vijftal registers (stemmen) en een windlade. In Loenen werd het orgel bij de Hervormde Gemeente Loenen in gebruik genomen nadat het in 1870 was aangekocht. Het werd toen tevens qua stemmen uitgebreid, zodat het pijpwerk twee perioden omvat. Het orgel werd op 20 augustus 1871 tijdens een feestelijke dienst officieel in gebruik genomen. In 1920 werd het orgel hersteld en in 1946 gerestaureerd in die zin dat het werd uitgebreid en bespeelbaar gemaakt.

In de jaren 70 begon het orgel steeds meer mankementen te vertonen. De pijpen stonden niet meer precies in de gaten van de windlade. De windlade lekte ook en het gat in de pijpen was niet meer rond en soms gescheurd. Daarbij was het klavier ongelijk en er waren nog mee mankementen. De organisten moesten ’s zondags voor de dienst met ‘kunst en vliegwerk’ het orgel bespeelbaar maken. De Kerkenraad stond voor een moeilijke beslissing het orgel slopen, het door een ander te vervangen of te restaureren. Mede gezien de historische waarde is men tot restauratie over gegaan. Na veel onderhandelingen met rijk, provincie en gemeente kreeg men een som geld bijeen, aangevuld met een bedrag dat door acties verdiend was in het dorp. Al jaren was er een Restauratiefonds. In samenwerking met de firma Flentrop werd alles zoveel mogelijk in authentieke staat teruggebracht.

Op 18 augustus 1978 werd het orgel, na een grondige restauratie, wederom in gebruik genomen. Klaas Bolt gaf een demonstratie op het orgel waarbij men het geluid kon beluisteren dat men vroeger niet voor mogelijk hield. Het Loenense orgel, dat onder Monumentenzorg valt, wordt nog in iedere dienst bespeeld door verschillende organisten ter ondersteuning van de samenzang.