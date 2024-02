Retrospectief: Openluchttheater als werklozenproject

In 1917 schonken de Geërfden van Velp een bos- en heideperceel aan de gemeente Rheden. Die zogenaamde Voorheide werd daarmee dan wel eigendom van Rheden, maar maakte toen en tegenwoordig nog steeds, deel uit van het grondgebied van de gemeente Rozendaal. Op een deel van dat gebied werden een sportcomplex en een openluchttheater gerealiseerd, genaamd De Pinkenberg.

De schenking van het gebied ging gepaard met een aantal voorwaarden over beheer en gebruik. Voorwaarden die overigens werden geschonden toen de gemeente Rheden in het kader van de werkverschaffing besloot een openluchttheater te laten aanleggen aan de Kluizenaarsweg.

Die werkverschaffing in Nederland was een gevolg van de crisisjaren, begonnen met de beurscrash van 1929. Niet alleen in de VS, maar ook in Europa, raakten veel mensen hun baan kwijt. Het gevolg was dat veel werklozen zwart aan de slag gingen, hetgeen de financiële malaise voor overheden nog groter maakte. De werkverschaffing was daar een wapen tegen. Het organiseren van projecten om werklozen een nuttige tijdsbesteding te geven – en tegen zwarte arbeid – bleek een uitkomst. Werklozen kregen geen echte baan aangeboden, maar werden door de overheid verplicht in grote werkploegen ongeschoold werk uit te voeren, met schop, kruiwagen en kiepkar. Ze moesten aan het werk worden gehouden, het hoefde niet snel klaar te zijn. Het werk was zwaar, 50 uur per week en de omstandigheden waren erbarmelijk. Het loon was amper genoeg om rond te komen.

Op de Pinkenberg werd vanaf 1932 voor het openluchttheater met de hand 15.000 kuub grond verzet. De 1500 zitplaatsen werden vervaardigd uit in de lengte doorgezaagde beukenstammen, op betonnen voeten. Ook werd een kiosk gebouwd.

Op 7 september 1934 vond de opening van het theater plaats met de opvoering van de voorstelling ‘Delvend Omhoog’. Het stuk was geschreven door de Rozendaalse schoolmeester J.A. Slemkes. In zeven perioden werd de geschiedenis van Velp beschreven door een groot aantal spelers en figuranten en onder regie van A. Ackerstaf, die al ervaring had opgedaan met de volksspelen die jaarlijks in Dieren werden opgevoerd. Burgemeester Zimmerman van Rheden hield de openingsspeech van het openluchttheater, dat anno 2024 nog steeds in gebruik is.