Retrospectief: De Emper Molen, Empe

In bijna alle dorpen in deze streek stond vroeger een wind- of watermolen. Op de Veluwe waren dit grotendeels watermolens en vooral in de IJsselstreek waren overal windmolens te vinden. De windmolens stonden prachtig te draaien in het landschap. |w deden meestal dienst voor het malen van het koren. Watermolens werden vaak gebruikt voor de productie van het papier, omdat bij het vervaardigen van papier ook veel water nodig is.

Ook het dorpje Empe, gelegen in de gemeente Brummen, kreeg in 1835 door Jan van Beek een windmolen. Hij liet zijn stiefzoon Antonij Lammers de molen beheren. Die werd dus de eerste molenaar van de Emper Molen. De molen is vele generaties eigendom geweest van de familie Lammers. Pas in 1903 besloot Lammers hier een woning bij te bouwen in Amerikaanse stijl.

In de oorlogsjaren heeft de molen veel te lijden gehad van het oorlogsgeweld. Aan het eind van de oorlog, in 1945, raakte de molen zwaar beschadigd. Er bleef alleen een molenromp over. Wieken en bovenstuk raakte verloren. Om toch met het bedrijf door te kunnen gaan, werd het overgebleven gebouw overkapt met een dak. Met de wind kon niet meer worden gemalen, het moest nu elektrisch gebeuren. De laatste molenaar was Tonny Lammers.

In de jaren na de oorlog bleef het terrein in handen van de familie Lammers. Om toch inkomsten te hebben, begon Lammers met een veevoederhandel.

Vanaf 2019 vond er een herbestemming plaats van het terrein van de Empermolen, dat op een korte afstand ligt van het station Voorst/Empe. De molenromp van De Emper Molen, ook wel de Molen Lammers genoemd, staat er nog steeds. De voormalige molenaarswoning staat er ook nog. De molenromp is omgebouwd tot woning.

Menigeen betreurt sterk dat de Emper Molen na de oorlog niet weer is opgebouwd tot de fraaie windmolen die het eens was. De hoge kosten van herbouw wogen wellicht niet op tegen de (matige) verdiensten met met malen van het koren. Het restant van de molen is wel bewaard gebleven en gespaard voor de sloop zodat de herinneringen aan de oude molen toch bewaard blijven.