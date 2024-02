Repair Café Hoog-Keppel bestaat zes jaar

HOOG-KEPPEL – Het is op donderdag 1 februari precies zes jaar geleden dat het eerste repair café werd gehouden in het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel. De vrijwilligers hebben in de afgelopen jaren veel voorwerpen een tweede leven gegeven.

In deze zes jaar zijn er veel spullen ter reparatie aangeboden. Helaas kon niet alles worden gemaakt, maar zo wisten de klanten dat ze met een gerust hart afstand kunnen doen van hun spullen, omdat een tweede leven er niet meer inzit. Maar in veel gevallen was een reparatie wel mogelijk.

Een mooi voorbeeld is de reparatie van een lamp, aangeboden door een echtpaar op hoge leeftijd. De lamp was handgemaakt door de vader van de man. Het paar wilde de lamp graag doorgeven aan de kinderen, maar hij deed het niet meer. Een van de vrijwilligers heeft zich over de lamp ontfermd en na veel doormeten, draden trekken en sleutelen lukte het de lamp te repareren. De klanten waren heel blij dat zij dit familiestuk door kunnen geven aan de volgende generatie.

Ook de dames van de textielafdeling hebben het de afgelopen jaren druk gehad. Ze hebben zich bezig gehouden met broeken korter maken en ritssluitingen zetten. Ze vragen wel aan mensen die hun kledingstukken ter reparatie aanbieden of zij deze vooraf willen wassen. Ze hebben te vaak onfrisse kleding in handen gehad.

Het repair café in Hoog-Keppel is elke eerste donderdag van de maand, van 9.30 tot 11.30 uur in het gebouw van de Stichting welzijn Drempt, Hummelo en Keppel aan de Burgemeester van Panhuysbrink 1e.