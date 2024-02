Raadsconferentie over vergrijzing

DOESBURG – De gemeenteraad van Doesburg hield op 1 februari een raadsconferentie over de effecten van vergrijzing. Spreker deze avond was Kees Telder en te gast waren professionals vanuit diverse maatschappelijke organisaties.

Kees Telder gaf een inhoudelijke en op Doesburg gerichte lezing. Doesburg kent vaak bovengemiddelde cijfers. Meer vergrijzing, meer problematiek en veel ouderen die niet mee kunnen komen.

Tijdens de paneldiscussie werd er warm gepleit voor levend beleid en geen wollige documenten. Omgaan met vergrijzing is ook vooral doen. “Breng daarom wind onder de vleugels van vrijwilligers”, zo bepleitte Susanne Boks van Coöperatie IJsselstromen. Lucien Peeters van Samenso bepleitte daarnaast te werken aan meer algemene voorzieningen. Zo ontstaat ruimte voor slimmere oplossingen op maat. En dat is ook nodig omdat mensen steeds vaker met meer dan één vraagstuk aankloppen, benoemde Dorien Schweckhorst van Caleidoz. Daarbij omschreef Wieb Broekhuijsen van de bibliotheek het probleem van de (digitale) laaggeletterdheid. Een belangrijk obstakel voor een deel van de ouderen.

Conclusie was wel dat het bewustzijn van de effecten van vergrijzing en wat dit betekent voor de Doesburgse samenleving nog onvoldoende op peil zijn. En weten we eigenlijk wat de ouderen zelf belangrijk vinden? Jelle Berends, voorzitter van de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg, riep daarom op vooral echt te luisteren naar de ouderen. Iedereen sprak uit dat er veel moois gebeurt in Doesburg. Buurtsportcoach Ouderen, Joost van der Kooij, riep dan ook om niet te vergeten dat de goede dingen ook vooral goed gedaan moeten blijven worden.