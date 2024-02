PvdA-ombudsteam neemt afscheid van Hans van Spanje

EERBEEK/BRUMMEN – Hans van Spanje (85) heeft afscheid genomen van het PvdA-ombudsteam en daarmee zijn politieke carrière in de gemeente Brummen. In de loop der jaren heeft hij veel voor de Brummense gemeenschap gedaan.

Hans van Spanje heeft zijn politieke leven ingeruild voor recreatieve activiteiten. Samen met zijn echtgenote gaat hij nu extra genieten op de noordelijke Veluwe, waar ze vanuit een buitenverblijf dagrecreatie en leuke excursies willen beleven.

“En geeft ze eens ongelijk. Nadat Hans zich jarenlang heeft uitgesloofd voor de Brummense gemeenschap, is wat hij nu gaat doen, meer dan verdiend”, zei voorzitter Cor Flore van het PvdA-ombudsteam. Met wat anekdotes en een cadeaubon nam dit team afscheid van een markant figuur uit de Brummense politiek.

Na acht jaar raadslid en vijftien jaar wethouderschap in de gemeente Brummen, is er nu ook een einde gekomen aan tien jaar secretaris zijn van het PvdA-ombudsteam. Veel kleine en grote zaken zag hij in die periode aan zich voorbij gaan. “Ik ga nu de bakens verzetten. Belangrijk is dat jong bloed het team komt versterken. Want zij staat bekend als een zeer nuttig onderdeel van de Brummense samenleving waar velen, door allerlei regels en wetten, totaal verdwaald zijn en door de bomen het bos niet meer zien. En die wil je bijstaan. Wie durft die uitdaging aan”, zei een vitale Van Spanje in zijn slotwoord.

Foto: Bruno de Vries

Flore overhandigde Van Spanje als dank voor het vele en soms moeilijke werk een cadeaubon voor zijn niet aflatende belangstelling voor de medemens.