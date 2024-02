DIEREN – Op dinsdag 27 februari van 10.00 tot 12.00 houdt HCC!seniorenacademie een presentatie over programmeren in MFC De Oase in Dieren. HCC!seniorenacademie is een interessegroep van Hobby Computer Club. De zaal is open om 9.30 uur. De Oase is te vinden aan het Ericaplein 1 in Dieren.