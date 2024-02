Predikant Marcel Oostenbrink neemt afscheid van de PKN Loenen

LOENEN – In de dienst van zondag 4 februari heeft de PKN Loenen afscheid genomen van Ds. Marcel Oostenbrink. Het was een dienst waarin meerdere verrassingen voor de dominee waren opgenomen.

Oostenbrink schrijft zelf in het volgende Kontaktblad: “Wat een mooi afscheid hebben we beleefd op 4 februari in de Protestantse Kerk van Loenen. Veel lieve mensen met goede wensen en vaak ook nog een envelop met wat erin. Een heuse kapelaan die de kerk binnen fietste, een gelegenheidskoor met een aangepast ‘Ik zou wel eens willen weten’, mijn zingende dochter, een toespraak van de voorzitter van de Kerkenraad en eentje namens de locatieraad. Kinderen en jongeren present en harmonie OLTO die in vol uniform de kerk binnenloopt en nog een keer ‘Het Dorp’ speelt en ‘We’ll meet again’. Ook namens Peter, allemaal heel hartelijk bedankt, het ga jullie goed. In de consistorie hangt nu mijn foto in de galerij van predikanten. Dit was de 39e predikant van Loenen, het wordt tijd voor de 40e.”

De kapelaan kwam niet alleen binnenfietsen, hij regelde ook dat Marcel Oostenbrink de sleutel van de kerk inleverde en daarna door de voorzitter van de Kerkenraad van de PKN uit Vianen de sleutels van de Grote Kerk daar overhandigd kreeg.

Foto: Jettie Tolman