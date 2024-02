Poëziefestival on tour in Doesburg

DOESBURG – Zondag 18 februari werd in het filmhuis in Doesburg een selectie van de films uit het Poëziefestival on tour vertoond. Natuurlijk werd ook de winnaar van de NPF Award getoond. De voorstelling werd geopend door Kim Triesscheijn, die zichzelf omschrijft als ‘woordsjamaan’. Haar gedichtenbundel gaat over het onderwerp liefde en heet dan ook ‘Liefde op het eerste gezicht’. Voor deze gelegenheid had ze een gedicht geschreven dat helemaal geënt was op Doesburg. Erg verrassend en mooi geschreven. Hierna begonnen de korte films die geïnspireerd waren op de poëzie van verschillende schrijvers. Het bezoek genoot van een voorstelling van in totaal 88 minuten, met een pauze om het getoonde even tussendoor te verwerken.

Foto: Hanny ten Dolle