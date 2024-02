Potgrondactie DES uit Hall

HALL – Met het naderende voorjaar wordt het ook weer tijd voor de potgrondgrondactie van Muziekvereniging DES uit Hall. De vereniging levert de potgrond thuis op zaterdag 16 maart. Bestellen kan tot en met 6 maart via potgronddes.nl of 06-11117111 tussen 10.00 en 17.00 uur. De potgrond is van topkwaliteit en wordt geleverd in zakken van 40 liter. De prijs is 6 euro per zak, drie zakken kosten 15 euro.