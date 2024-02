Plek vrij bij Denkgesprekken

VELP – Nieuwe deelnemers zijn welkom bij de activiteit Denkgesprekken van Ons Raadhuis in Velp. Praktisch filosoof Hein Hoek buigt zich met een kleine groep over diverse onderwerpen. Hij omschrijft een denkgesprek als ‘een lichte en laagdrempelige vorm van filosofisch onderzoek, waarvoor je zeker geen filosoof hoeft te zijn om mee te doen’. Hij zegt: “We onderzoeken onze eigen opvattingen en die van de andere deelnemers en hopen op die manier ons eigen inzicht te vergroten. Het enige criterium om mee te doen is dat je goed naar de anderen kan en wil luisteren en niet je eigen mening wil opdringen.”

De deelnemers aan de Denkgesprekken vormen een open groep, met een kleine vaste kern. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers. Denkgesprekken is elke eerste maandag van de maand, dus ook op 5 februari, tussen 15.00 en 16.30 uur.

