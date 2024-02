Pianist Thomas Beijer speelt in Brummen

BRUMMEN – Pianist Thomas Beijer komt, op uitnodiging van de Werkgroep Kamermuziek, op zondag 18 februari naar Brummen. In de Pancratiuskerk speelt hij Ballades van Brahms, Szabadan van Bela Bartok Szabadban, Andante Lagrimoso van Liszt en de Sonate nr. 3 van Chopin.

Thomas Beijer is een toppianist en veelzijdig musicus met een breed repertoire, dat strekt van zeventiende-eeuwse muziek tot en met hedendaagse composities. Naast zijn carrière als pianist is Thomas Beijer componist en actief als schrijver en tekenaar.

In 2022 ontving hij de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onderscheiding die door het ministerie van OCW wordt uitgereikt aan een musicus, werkzaam in de klassieke muziek. Beijer treedt veel op, zowel met grote orkesten als solo op kleinere podia, zoals de Pancratiuskerk in Brummen.

Het concert in Brummen begint om 15.30 uur, de kerk opent een half uur eerder. Kaarten zijn te koop via brummencultuur.nl. Kinderen tot en met 16 jaar hebben gratis toegang als zij worden aangemeld. Na afloop wordt er een gratis drankje geserveerd.