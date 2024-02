PCOB-middag in Grotenhuys

DOESBURG – Dinsdag 27 februari is er een PCOB-middag in de Ontmoetingsruimte Grotenhuys in Doesburg. Aanvang is 14.30 uur. Eerst is er een ledenvergadering en na de pauze komtLoes van der Meijs vertellen over haar ervaringen als burgemeester van Doesburg.

De PCOB-afdeling Doesburg en omgeving houdt van september tot en met mij een ledenmiddag op de vierde dinsdagmiddag van de maand. Ook niet-leden zijn van harte welkom.