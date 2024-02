Orgelconcert Dorpskerk Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – Op zondag 3 maart geeft Johan Luijmes een orgelconcert in de Dorpskerk Hoog-Keppel. Het concert begint om 15.30 uur en het thema is ‘Vijf eeuwen in een uur’. Luijmes zal achtereenvolgens op twee kistorgels en het grote Van Deventerorgel stukken uit vijf eeuwen orgelmuziek ten gehore brengen. Het is het laatste orgelconcert voordat de kerk vijf maanden dichtgaat wegens een verbouwing. Johan Luijmes is een internationaal bekendstaand organist. Hij studeerde orgel aan de Hogeschool voor de kunsten te Arnhem. Aan hetzelfde instituut studeerde hij af als beeldend kunstenaar. Sinds 1995 is hij organist van de Eusebiuskerk in Arnhem en sinds 2000 stadsorganist van Arnhem. Toegang kost 10 euro. Er kan een kaartje worden gekocht aan de zaal of online via geldersekerken-webshop.nl/vijf-eeuwen-in-een-concert.

Foto: Johan Luijmes privé