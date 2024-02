Open ochtend Velpse scoutinggroep

VELP – Scoutinggroep Velpsche Woudloopers en de Olmen houdt op zaterdag 3 februari tussen 9.30 en 12.00 een open ochtend voor iedereen die bij de groep wil komen kijken. Ze hebben nog plek voor leden en vrijwilligers.

De Scouts (leeftijd 11 tot 14 jaar) zijn op zoek naar stoere meiden, en ook jongens zijn natuurlijk welkom. De Velpse scoutinggroep biedt kinderen en jongeren een actieve en uitdagende invulling van hun vrije tijd. “De activiteiten die Scoutinggroep Velpsche Woudloopers en de Olmen doet zijn niet alleen leuk, maar ze dragen ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren”, aldus de scoutinggroep. De jeugd gaat de natuur in, leert koken op iets anders dan een fornuis en daagt zichzelf uit om nieuwe dingen te leren. De jongeren leren plezier met elkaar te hebben, samen te werken en respect te hebben voor de ander.

Elke zaterdag tussen 9.30 en 12.00 zijn de scouts van Scoutinggroep Velpsche Woudloopers en de Olmen actief in Velp vanuit het clubhuis op Beekhuizenseweg 73a in Velp.

scoutingvelp.nl