Open Dag Scouting Pegasus Velp

VELP – Op zaterdag 17 februari houdt Scouting Pegasus in Velp een open dag. De dag bestaat uit twee delen. Van 10.00 uur tot 16.00 uur zijn er leuke activiteiten waar iedereen mee kan doen. Vanaf 14.00 uur wordt het clubhuis omgetoverd tot filmzaal.

Vanaf 10.00 uur kunnen geïnteresseerden een vuurtje stoken, pijl en boog maken, eigen lekkers op het vuur maken en nog veel meer. In de middag wordt er een film vertoond, die start om 14.00 uur, Hier hoort natuurlijk iets lekkers en wat te drinken bij. Voor de film inclusief snack en drinken wordt een kleine bijdrage van 2 euro gevraagd. Alle overige activiteiten zijn kosteloos. De open dag vindt plaats op het terrein van Scouting Pegasus aan De Beemd 1 in Velp.

Scouting is er voor alle jeugd tussen de 5 en 23 jaar. Pegasus is een nog jonge Scoutingvereniging in Velp. Zij wil zich meer richten op de echte scoutingwaarden en meer doen met het buitenleven. Met de IJssel aan de ene kant en het bos op loopafstand aan de andere kant, kunnen de scouts aan alle kanten op avontuur. Het clubhuis biedt de leden een riante plek om zich te vermaken en voor te bereiden op spannende avonturen, of gewoon even helemaal te relaxen, wanneer het buiten guur en koud is.

Naast jeugdige leden, is de vereniging ook hard op zoek naar mensen die het leuk lijkt kinderen te begeleiden bij hun ontdekkingstochten. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel. Scouting Nederland biedt ruime mogelijkheden tot ontwikkeling en bij Scouting Pegasus staat ervaren staf klaar voor begeleiding. Voor meer informatie of aanmelding is Eline de Beijer bereikbaar via info@pegasus.nl of 06-82019518.