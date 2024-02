Opbrengst hongerpotjes

BRUMMEN – In het vierde kwartaal van 2024 hebben de hongerpotjes in Brummen 7340 euro bijeengebracht voor de de voedings- en onderwijsprojecten in India en Armenië.

Het gaat goed met de economie van India, maar daar profiteert vooral een kleine groep rijken van. Het grootste gedeelte van de bevolking, de mensen die werken als pottenbakkers, metaalbewerkers, glasblazers, leerbewerkers, straatverkopers, thuiswerkende textielarbeidsters, riksjarijders, loonwerkers, metselaars, bamboebewerkers en dergelijke, moet dagelijks zien te overleven. Zij hebben geen reserves en bouwen geen toekomst op. Als het tegenzit door bijvoorbeeld ziekte, redden zij het door verlies aan inkomsten en hoge zorgkosten vaak niet. De enorme prijsstijgingen van basisvoedsel het afgelopen jaar treffen vooral de armen. Een dagelijkse maaltijd voor de armste schoolkinderen blijft van groot belang, meldt de organisatie van Actie Hongerpot.

hongerpot.nl