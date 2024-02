Op zoek naar IJslandse paarden

RHEDEN – Op dinsdag 13 februari van 14.00 tot 16.00 uur kunnen wandelaars samen met de gids van Natuurmonumenten op zoek gaan naar de IJslandse paarden in het Nationaal Park Veluwezoom. Deze activiteit is geschikt voor mensen vanaf 13 jaar. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom. Trek goede wandelschoenen aan. Honden mogen helaas niet mee. Het vertrekpunt is Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden.