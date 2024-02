RHEDEN – Een gids van Natuurmonumenten gaat op woensdag 21 februari van 11.00 tot 13.00 uur op zoek naar de IJslandse paarden in het Nationaal Park Veluwezoom. Wandelaars mogen mee door het mooie gebied. Deze excursie is voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar. Aanmelden via natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom is verplicht.