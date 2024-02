Ooievaar al vroeg terug voor eigen woning

LOENEN – Het ooievaarspaar dat vorig jaar een nest ’kraakte’ van een ganzenpaar, in een conifeer aan de Droefakkers, is donderdag 8 februari al vroeg uit warme streken weer in Loenen gearriveerd. Het mannetje staat eenzaam op het nest uit te kijken naar zijn partner.

Vorig jaar was het een gevecht om dit ‘natuurlijke’ nest, Meestal broeden deze vogels in een aangeboden nest op een hoge paal ergens in de natuur, maar dit exemplaar bevindt zich dus in een grote boom.

Het nest is vorig jaar door deze vogels zeer solide gebouwd, want in de afgelopen maanden heeft het behoorlijk gestormd. Het nest heeft alle zware rukwinden kunnen weerstaan. De ooievaar is nu, in afwachting van de komst van zijn partner, al druk doende om het nest wat te verstevigen en van binnen wat zachter te maken met gras, veren en ander materiaal.

Vorig jaar bracht wellicht hetzelfde paar twee jongen groot. De buurt genoot van het geklepper en van het aan- en afvliegen van de ‘babybrengers’.

Menigeen kan zich nog herinneren dat bij de bouw van de woningen, toen aan het begin van De Molenbeek, juist een explosie was van de geboortes van baby’s. Een tijdje heette deze weg Ooievaarsweg. Een bordje heeft een tijdlang de buurt gesierd. De buurtbewoners vinden het prachtig dat de ooievaars weer voor juist deze vruchtbare plek hebben gekozen.

Foto: Martien Kobussen