Ontwikkeling Van Limburg Stirumplein gaat gestaag verder

BRUMMEN – De herinrichting van het Graaf van Limburg Stirumplein in Brummen is weer een stap dichterbij. Tijdens een informatieavond op woensdag 10 januari werden belangstellenden op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen. Ook werden zij uitgenodigd hun mening te geven over de plannen.

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan is er volgens de gemeente nadrukkelijk op gelet dat de nieuwe bebouwing aansluit bij de omgeving. Hier hebben de omwonenden in drie sessies hun mening over mogen geven. Ze gaven input over bijvoorbeeld beeldkwaliteit, bereikbaarheid, ontmoeten en sociale voorzieningen, duurzaamheid en biodiversiteit. Uiteindelijk is er een voorkeursmodel ontstaan met alleen appartementen en geen grondgebonden woningen in een groene omgeving. Op het terrein moeten twee appartementengebouwen komen met in totaal 59 woningen voor ouderen en starters. Daarnaast is er de mogelijkheid om Plein Vijf uit te breiden, zodat er een nieuw onderkomen ontstaat voor de SWB, bibliotheek en Harmonie Orkest Brummen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in december ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en heeft tijdens de inloopavond de reacties gepeild van belangstellenden. Dat waren niet alleen buurtbewoners, maar ook vertegenwoordigers van SWB, HOB, de bibliotheek en de dorpsraad. Volgens de gemeente waren de reacties overwegend positief en werd er vooral vaak gevraagd wanneer de bouw van start kan gaan.

Ook waren er kritischer geluiden onder de aanwezigen. Sommigen vonden dat de omgeving wel wat groener mag. Klimaatburgemeester Otto Koedijk oppert bijvoorbeeld om minder parkeerruimte in te plannen. De gehanteerde parkeernorm is volgens hem acherhaald en overbodig. “Het Van Limburg Stirumplein ligt vlakbij een groot parkeerterrein, dat zelfs op een zaterdag nooit helemaal vol staat en er is een station op loopafstand.” Het aanleggen van veel parkeerruimte zou volgens hem de prijs van de te bouwen huizen onnodig ophogen. Daarnaast pleit hij voor meer aandacht voor deelauto’s en de fiets. “Juist veel groen en bomen maken het wonen prettiger, gezonder en geven de huizen meer waarde. Dat past ook beter in het groene karakter van het dorp.”

Wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen vraagt: “Maak positieve en kritische geluiden via een zienswijze kenbaar. Op die manier kan de gemeenteraad een goed besluit nemen over de plannen.”