Ontmoetingslunch De Paperclip Velp

VELP – Dinsdag 5 maart is er in De Paperclip in Velp weer een ontmoetingslunch. Voor 1 euro kan iedereen mee-eten. Aanmelden is niet nodig, om 12.00 uur staat de deur open.

In februari werd de vijfde editie van deze lunch gehouden en dat was volgens de organisatie wederom een succes. Zo’n twintig mensen genoten van een kop koffie, zelfgemaakte soep en lekkere broodjes. Ze maakten kennis met nieuwe mensen en hebben gezellig samen gepraat en gegeten.