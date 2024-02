Onderzoek naar buurtbushalte Loenen

LOENEN – De buurtbus Oosterhuizen/Lieren rijdt van maandag tot en met vrijdag van en naar Apeldoorn, overdag om het uur. De buurtbus rijdt vanaf het kanaal via de Voorsterweg, Avonturijn en Hoofdweg terug richting kanaal. De bus doet daarbij de haltes aan bij de Voorsterweg, Avonturijn en de Hoofdweg (nabij de Boterweg).

In 2023 waren er in totaal 776 passagiers die in Loenen zijn opgestapt. Dit maakte het voor de buurtbus een recordjaar. De aantallen passagiers waren de afgelopen vijftien jaar nog nooit zo hoog.

Binnen de Dorpsraad Loenen onderzoekt men of er behoefte is aan een bushalte bij de kruising Hoofdweg/Horstweg, nabij basisschool De Poort. “Gaat U gebruik maken van een bushalte Hoofdweg/Horstweg, indien de buurtbus daar zou komen? Zo ja, hoe vaak per maand zou u daarvan dan gebruik maken”, vraagt de Dorpsraad aan de inwoners van Loenen.

Een reactie kan gestuurd worden naar info@loenenzonnedorp.nl.